شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للنواب:القاهرة والإسكندرية غير مؤهلتين لشبكات تصريف أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه عندما أعلنت الحكومة الاستعداد الكامل لموسم الأمطار، ومن ثم تبعها أزمة بالقاهرة ومختلف المحافظات، لم تقل أنه لن يحدث مشكلة رغم هذه الاستعداد، قائلا: "الحكومة قالت إنها جاهزة بس ما قالتش إنه مش هيحصل مشكلة".

وأضاف الوزير، خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشتركة المشكلة برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب لبحث موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار، والمكلفة بإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، أن عدم حدوث مشكلة جراء الأمطار علي مستوي الجمهورية أمر مكلف جدا ويفوق القدرات الحالية للدولة.

وأكد الجزار ، علي ضرورة الوعى بأن محافظات مثل القاهرة والإسكندرية وغيرها التي تم تشييدها منذ زمن بعيد، غير مؤهلة لعمل شبكة صرف للأمطار، لأنه من ناحية ستكون مكلفة اقتصاديا وفنياً وهو أمر ليس في الإمكان، حيث من غير الطبيعي أن نقوم بعمل شبكة صرف للأمطار داخل الطرق والشوارع بمختلف المحافظات وفق تعقيدات الشبكات من كهرباء وصرف وغاز وغيرها من ما تضمه الشوارع من شبكات، ومن ثم من الناحية الفنية أمر غير مؤهل.

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ولفت وزير الاسكان ، إلي أن الحكومة تتدارك هذا الأمر في المدن الجديد بعمل إطارات لصرف الأمطار حتى لا تتكرر هذه الإشكاليات بالمدن الجديدة، مشيرا إلي أنه ليس من المنطقي مع التكلفة الاقتصادية والعوائق الفنية أن نعمل علي عمل شبكة صرف للأمطار في حالة شدتها لا تحدث سوي مرة أو أثنين كل عدد من السنوات.