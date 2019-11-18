شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه القادم من مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر، اليوم الاثنين، حالة من التكدس المرورى للسيارات، فى اتجاه القادم من مدينة نصر إلى المهندسين، وشهد الكوبرى تحديدا فى الجزء من مطلع صلاح سالم وحتى رمسيس كثافات مرتفعة للسيارات تسببت فى حالة زحام، وتزداد الكثافات أعلى ميدان التحرير، فيما تقل عقب منزل الكوبرى المؤدى إلى الزمالك وحتى نهاية الكوبرى فى الدقى.

بينما شهد الاتجاه المقابل المتجه إلى مدينة نصر كثافات متحركة فى بعض المناطق، وسيولة مرورية فى مناطق أخرى، وخاصة من التحرير وحتى حدائق القبة ومدينة نصر.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.