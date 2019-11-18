السيسي يلتقي نظيره الألماني في قصر الرئاسة ببرلين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، مقر قصر الرئاسة الألمانية لمقابلة نظيره الألماني.

ويجري الرئيس مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ويشارك بعدها في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا.

وكان السيسي استقبل بمقر إقامته ببرلين اليوم، وفدًا من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

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والتقى الرئيس صباح اليوم أيضًا بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن، نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد سعى مصر لتطوير نشاطها فى مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك فى ضوء ما يتمتع به السوق المصرى من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك توافر الإطار التشريعى المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة.

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