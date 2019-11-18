"زراعة النواب" توصي بتشكيل لجنة لحل أزمة الري بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، تشكيل لجنة من مسئولي الري بمحافظة البحيرة والنائبين محمد العرجاوي ومحمود هيبة؛ لدراسة مشكلة الترع والمساقي الأراضي الموجودة في النهايات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم الالتزام بتطوير الترع ومساقي الري للأراضي الموجودة في النهائيات، والتي نفذ مشروع تطوير الري بمركز أبو حمص محافظة البحيرة لخدمتها.

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كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تطوير القناطر الخيرية، حيث قررت اللجنة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع.

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكباري الواقعة بقرية شربين بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن قيام الضرائب العقارية بتحصيل ضرائب من الفلاحين نظير مشروع الري المطور بأراضيهم بمركز ديرب نجم - محافظة الشرقية على الرغم من عدم تشغيله.​