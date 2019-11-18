- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولتي تهريب كمية من الأدوية وعدد من الأقراص المخدرة.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الإثنين، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من جدة، وبتفتيش حقائبه تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية.
وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه أيضا في أحد الركاب القادمين من إيطاليا، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 78 قرص "كونترمال" المخدر، و4 علب بخاخ إسبراي لنفس المخدر.
وأشار إلى أن محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.
كانت هذه تفاصيل خبر جمارك برج العرب تحبط محاولتي تهريب أدوية وأقراص مخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.