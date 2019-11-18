وزير الأوقاف يطالب الأئمة بتطوير قدراتهم الثقافية والدعوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أئمة وواعظات الوزارة بالاهتمام بتطوير قدراتهم الثقافية والدعوية وفق تطورات العصر ومستجداته، خاصة ما يتصل بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وعلوم الحاسب الآلي واللغات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، مع 70 إمامًا وواعظة مشاركين في الدورة التثقيفية باللغة الانجليزية التي تنظمها الوزارة.

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وأشار الوزير إلى أهمية البرامج التدريبية العصرية سواء التخصصية في مجال الشريعة واللغة العربية أو في مجال البرامج الثقافية واللغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي ، مطالبا الدارسين والدارسات ببذل المزيد من الجهد.

واستمع وزير الأوقاف إلى جانب من المحادثة والحوار التفاعلي باللغة الإنجليزية لـ6 من الواعظات المتميزات، وأثنى على أدائهن وحرصهن على التسلح بأدوات العصر والتزود بصحيح العلم .

وأكد حرص الوزارة على التوسع في هذه الدورات والبرامج التدريبية الجادة ، حيث تستمر الدورة لمدة 60 ساعة تدريسية على أيدى الأساتذة المتخصصين.