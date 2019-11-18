مصر | 15 فبراير.. أولى جلسات طعن المتهمين باقتحام قسم شرطة حلون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 فبراير.. أولى جلسات طعن المتهمين باقتحام قسم شرطة حلون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة النقض جلسة 15 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن من المقدم من المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا " اقتحام قسم شرطة حلون " وذلك أمام الدائرة الجنائيه السبت ( هـ).

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار حسن فريد قد اصدرت أحكاما جنائية علي المتهمين في القضية التى اسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطه و3 مواطنين واصابة 19 اخرين.. بمعاقبة 8 متهمين بالاعدام شنقًا عما نسب اليهم كما عاقبت 50 متهم غيابيًا بالسجن المؤبد والمشدد 10 سنوات لسبع متهمين والسجن 5 سنوات لثلاث متهمين أخرين.

وألزمت المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم برد قيمة الأشياء التى خربوها وقدرها مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ومائتى جنيه ).

وكما ألزمت المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم عدا الأول والثانى والثالث والحادى والأربعون والثانى والأربعون بأمر الإحالة بأداء مبلغ قدره مليون جنيها تعويض مدنى مؤقت للمدعى المدنى (وزير الداخلية بصفته).

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فيما ألزمت المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم عدا الأول والثانى والثالث والحادى والأربعون والثانى والأربعون بأمر الإحالة بأداء مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للمدعى المدنى مصطفى جابر حسن حسن رفاعى (المجنى عليه).

وأيضا ألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم ( الحدث ) ومصادرة المضبوطات.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عاهات مستديمة وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.