مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تجديد حبس المتهم بتفجير معهد الأورام.. ولصان يهشمان رأس حارس عقار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تجديد حبس المتهم بتفجير معهد الأورام.. ولصان يهشمان رأس حارس عقار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

كشف الممثل محمد غنيم، في واقعة اتهام زوجته بالجمع بين زوجين، أن زوجته المذيعة المشهورة وتدعى "رانيا الجبالي" المذيعة بقناة العائلة تزوجته منذ عام 2016 حتى عامنا الحالي 2019. للتفاصيل اضغط هنا.

تجديد حبس المتهم بالتورط في تفجير معهد الأورام 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحام العام الأول للنيابة تجديد حبس حسام عادل، المتهم بالتورط في حادث انفجار معهدالأورام وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة. للتفاصيل اضغط هنا.

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"مات وهو بيدافع عن أكل عيشه".. لصان يهشمان رأس حارس عقار لسرقته بالجيزة

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات بإصابة (حارس عقار - مقيم بمنطقة طناش البحر بدائرة القسم) بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ. للتفاصيل اضغط هنا.

بدء محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة. للتفاصيل اضغط هنا.

ضبط مسن قاد تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بعابدين

تبلغ لقسم شرطة عابدين من المدعوة "ر.ن.ا"، 32 سنة، موظفة بشركة للسياحة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون، باكتشافها سرقة السيارة ملكها ماركة "كيا" حالة توقفها بشارع هدى شعراوي باب اللوق دائرة القسم، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر.للتفاصيل اضغط هنا.