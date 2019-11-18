مصر | المستشارة دينا المقدم: سأطالب بحظر أبلكيشن الـ tiktok

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشارة دينا المقدم: سأطالب بحظر أبلكيشن الـ tiktok والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت المستشارة دينا المقدم Hنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بحظر أبلكيشن الـ tiktok عن مصر.

وقالت إنه بعد البحث وجدت أنه يمكن حظر أي أبلكيشن أو موقع يهدد الدولة أخلاقيا أو سياسيا أو دينيا لكنها بحاجة إلى عدد كبير من التوكيلات لأشخاص مؤيدة لهذا الحظر وعدد من الفيديوهات التى يمكن تقديمها للنائب العام للاطلاع على محتوى هذا الابليكشن من تهديد حقيقي للاخلاق والعادات والتقاليد.

ومن الجدير بالذكر أن ابلكيشن الـ tiktok هو أبلكيشن يتيح للأشخاص تسجيل فيديوهات دون الخضوع إلى رقابة من أي من الجهات المختصة مما يتيح لهم نشر هذة الفيديوهات بحرية وبدون قيود.