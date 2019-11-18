مصر | عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الممثل محمد غنيم، البالغ من العمر 59 عاما، في واقعة اتهام زوجته بالجمع بين زوجين، أن زوجته المذيعة المشهورة وتدعى "رانيا الجبالي 48 عاما" المذيعة بقناة العائلة تزوجته منذ عام 2016 حتى عامنا الحالي 2019.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه اكتشف من خلال ورقة عثر عليها بأنها أقامت دعوى خلع ضد رجل آخر، مشيرًا إلى أنه علم من خلال البحث أنها متزوجة من رجل آخر منذ عام 2008 وهي على ذمته.

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وأفادت مصادر داخل النيابة، بمفاجآت جديدة في واقعة اتهام طبيب بشري وممثل لزوجته المذيعة بإحدى قنوات النيل المتخصصة لقيامها بالجمع بين زوجين، وأن الممثل يدعى "محمد غنيم" الذي ظهر بدور خال الممثل "محمد رمضان" في مسلسل الأسطورة فيما وجه الممثل تهمة السب والقذف لزوجته المذيعة المشهورة بإحدى قنوات النيل المتخصصة والجمع بين زوجين.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة من طبيب بشري، ومقيم بمنطقة المنيل، بنطاق القسم، بتضرره من زوجته مذيعة بقنوات النيل المتخصصة لقيامها بالجمع بين زوجين واكتشافه عدم صحة وثيقة زواجه منها عن طريق مأذون احضرته هي من شبين الكوم.

وتحرر المحضر اللازم الذي يحمل رقم 9744 بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.