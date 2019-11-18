مصر | تجديد حبس المتهم بالتورط في تفجير معهد الأورام 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المتهم بالتورط في تفجير معهد الأورام 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحام العام الأول للنيابة تجديد حبس حسام عادل، المتهم بالتورط في حادث انفجار معهدالأورام وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.

ووجهت النيابة له تهمة التورط في الحادث الذي وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.

يشار إلي أن النائب العام، أمر بفتح تحقيق عاجل فى الحادث، وانتقلت النيابة إلى المكان وعاين فريق من المحققين موقع الانفجار، وكشفت وزارة الداخلية، في بيانها، أن انفجار معهد الأورام، جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات بمنطقة القصر العينى بمجموعة من السيارات أمام معهد الأورام، وتبين من الفحص المبدئى، وجود كمية من المتفجرات بالسيارة المتسببة فى الحادث، وأنها كانت تسير عكس الاتجاه.

وقامت وزارة الداخلية بمداهمة وكرين، بمحافظة الفيوم، وآخر بمدينة الشروق، ضمت عددا من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في الحادث، اتخذوا من تلك الأوكار مكانا للانطلاق لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.

وأسفرت عملية المداهمة عن مصرع 17 عنصرا بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات، وعثر بحوزتهم علي أسلحة ومتفجرات.

