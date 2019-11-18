مصر | "الإدارية العليا" ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن الأديبة نوال السعداوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإدارية العليا" ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن الأديبة نوال السعداوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت الدائرة الأولى (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، اليوم الإثنين، برفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الكاتبة الدكتورة الدكتورة نوال السعداوي بإجماع الأراء.

وأقام سمير صبري سعد الدين المحامي دعوى أمام القضاء الإداري اختصم فيها وزير الداخلية والنائب العام طالب فيها بإسقاط الجنسية عن نوال السعدواي ووضع اسمها علي قوائم ترقب الوصول، مع إلزامها بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.

وكانت قد قضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المدعي مصروفات الشق العاجل، لانتفاء القرار الإداري وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، وإحالة الشق الموضوعي لدائرة فحص الطعون (إسقاط الجنسية عنها)