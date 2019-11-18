مصر | "الإدارية العليا" ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن الأديبة نوال السعداوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإدارية العليا" ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن الأديبة نوال السعداوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأقام سمير صبري سعد الدين المحامي دعوى أمام القضاء الإداري اختصم فيها وزير الداخلية والنائب العام طالب فيها بإسقاط الجنسية عن نوال السعدواي ووضع اسمها علي قوائم ترقب الوصول، مع إلزامها بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
وكانت قد قضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المدعي مصروفات الشق العاجل، لانتفاء القرار الإداري وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، وإحالة الشق الموضوعي لدائرة فحص الطعون (إسقاط الجنسية عنها)
وأقام سمير صبري سعد الدين المحامي دعوى أمام القضاء الإداري اختصم فيها وزير الداخلية والنائب العام طالب فيها بإسقاط الجنسية عن نوال السعدواي ووضع اسمها علي قوائم ترقب الوصول، مع إلزامها بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
وكانت قد قضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المدعي مصروفات الشق العاجل، لانتفاء القرار الإداري وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، وإحالة الشق الموضوعي لدائرة فحص الطعون (إسقاط الجنسية عنها)