مصر | في "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة في جلسة اليوم من قضية "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في ختام مرافعتها اليوم.

وأشارت النيابة للتكليف بقتل مدير أمن الإسكندرية، وإعادة هيكلة الحركة لاستهدافه، وأشارت لإعداد المتورطين في الجريمة عسكريًا على استخدام السلاح والمفرقعات، مشيرةً للسفر للسودان تسللًا عبر حدود البلاد لهذا الغرض.



وذكرت النيابة أنه وبعد انتهاء الدورات أصبح المخطط جاهز، فما من شيء يمنعهم، وقالت "قيادات دبرت وأعضاء ما تدبرت، طاعة عمياء تُحركها الفتاوى المقنعات، لحل دماء دون تدبر وتكفير"، لتتسائل النيابة مُستنكرةً:" لما كل هذا الولاء؟". وذكرت النيابة أنه وبعد انتهاء الدورات أصبح المخطط جاهز، فما من شيء يمنعهم، وقالت "قيادات دبرت وأعضاء ما تدبرت، طاعة عمياء تُحركها الفتاوى المقنعات، لحل دماء دون تدبر وتكفير"، لتتسائل النيابة مُستنكرةً:" لما كل هذا الولاء؟". ولفتت المرافعة لتورط المتهم التاسع برصد موكب اللواء مصطفى النمر، من نقطة تحركه من مسكنه، إضافة لقوام ركابه وخط سيره حتة وصوله لجهة عمله، واتفقوا على على التنفيذ بعبوة قتل تقتل بلا تمييز صنعها المُتهم الحادي عشر، ولفتت لشراء المُتهم السابع لسيارة "مستخدمة في الجريمة" ببطاقة إمرأة، لتعلق المرافعة قائلةً:"كذب وضلال وتمويه، ولكن ربك لبلمرصاد". وأكدت النيابة أنه بتاريخ 24 مارس 2018 تربص المتهم التاسع وما أن تحرك الركب أوصل لباقي المتهمين عبر أداة اتصال مشفرة:" ان استعدوا للتفجير"، وفجر المتهم التاسع فأحدثوا الانفجار الذي استشهد فيه 2 من الأبرار "رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه". Advertisements ولفتت إلى تأكيد المُتهم التاسع ان تلك المحاولة كان مجرد البداية، وأن هناك استهداف آخر لشخصيات هامة ومنشآت عامة عسكرية وأمنية وشرطية جرى رصدها، وعقبت النيابة:"الله المنان خير حافظ". وأشارت النيابة إلى أقوال المتهمين بالتحقيقات التي أكدوا فيها أن انضمامهم لحرة العقاب الثوري وفيما بعد حركة حسم كان هدفه إسقاط النظام عبر تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة. وطالبت النيابة في نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة لمن استحل الدماء وأراقها، ولفتت إلى أن اختيار مؤسس الجماعة لمُسمى الأخوة لا يتفق مع ما هو وارد في الإسلام عن ذلك المعني من تعامل بالبر والتقوى والنهي عن الاثم والعدوان، لتقول:"تربى أعضاؤها على العدوان وبرروه".