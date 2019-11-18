مصر | إصابة سائق توكتوك بحادث تصادم بميكروباص في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة سائق توكتوك بحادث تصادم بميكروباص في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب سائق "توكتوك" بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك بشارع فيضي بالقرب من مدرسة صفية زغلول في حلوان، اليوم الاثنين، وتم نقل المصاب إلى مستشفى حلوان العام.

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بحلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على الميكروباص والتوك توك للمعاينة، كما تم التحفظ على سائق الميكروباص لسماع أقواله، وتولت النيابة االتحقيقات.

