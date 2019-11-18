أخبار مصر | في "معرض دبي": 9 طائرات جديدة تتعاقد عليها مصر للطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "معرض دبي": 9 طائرات جديدة تتعاقد عليها مصر للطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتم الإعلان عن هذا التعاون الجديد، خلال فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019. وتم الإعلان عن هذا التعاون الجديد، خلال فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019. وقام بتوقيع الاتفاقية كلا من الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأنجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيركاب»، بحضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وفيليب اسكرادجز، الرئيس التجاري للشركة.

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الـ 21 في تحالف ستار العالمي، عن إبرامها لصفقتين مع شركة آيركاب الأمريكية لتأجير الطائرات يتضمنا انضمام طائرتين من طراز B787-9 Dreamliner، بالإضافة إلى تحويل 7 طائرات من إجمالي 15 طائرة من طراز A320neo، والتي تم التعاقد عليهم سابقًا خلال فاعليات المعرض عام 2017، إلى A321neo والمقرر انضمامهم قريبًا إلى أسطول مصر للطيران وذلك بنظام الإيجار التشغيلي.



وفي هذا السياق، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن بالغ تقديره لشركة آيركاب لدعمها لمصر للطيران في تنفيذها لإستراتيجيتها الطموحة ورؤيتها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي من مختلف الطرازات. "يسعدني تواجدي اليوم في معرض دبي الدولي للطيران ليس فقط للإعلان عن صفقاتنا الجديد بل وتعزيز أواصر التعاون المستمر مع شركة آيركاب شريكنا الاستراتيجي في تطوير أسطول شركتنا العريقة."

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وأضاف قائلًا: "نسعى جاهدين لتقديم كل ما هو أفضل من خدمات تلبي متطلبات ورغبات عملائنا حول العالم من خلال ضم طرازات جديدة متطورة تتمتع بقدر كبير من الإمكانات والرفاهية لراحتهم وتقديم تجربة سفر جديدة تلبي تطلعاتهم في كل رحلة يسافرونها على متن مصر للطيران."