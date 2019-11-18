أخبار مصر | "قوى البرلمان" تؤجل اجتماع اليوم لحين حضور الجهات المعنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوى البرلمان" تؤجل اجتماع اليوم لحين حضور الجهات المعنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، اجتماعها اليوم الاثنين، الذى كان مقررا لمناقشة مشروعات قوانين وطلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية، وضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

وصرح النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، بأنه نظرًا لأن الموضوع يخص العاملين بالصناديق الخاصة وضرورة حل مشكلتهم التى امتدت لسنوات طويلة، فالأمر يتطلب وجود أصحاب اتخاذ القرار من الجهات المعنية وبالأخص وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فاللجنة تقرر استكمال نظر الموضوع في اجتماع لاحق، ليشدد على أن اللجنة طلبت حضور وزير المالية، ورئيس الجهاز.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حيث وافق 473 نائبا نداءً بالاسم خلال الجلسة.

وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.