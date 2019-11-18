أخبار مصر | عالم أزهري يوضح آيات الحجاب من القرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عالم أزهري يوضح آيات الحجاب من القرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبدالحميد عيسى، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحجاب فرض والكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أكدت ذلك.

وأضاف عيسى: قال تعالى" ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها" وما يكشف في المرأة الوجه والكفان، وقال تعالى و"ليضربن بخمرهن على جيوبهن" أي يسترن الرؤوس والصدور، وهو أمر ضمن سلسلة من التوجيهات الربانية لإصلاح البشرية يأمر النساء بالستر، وقال "وليضربن" وهو لفظ أمر ليؤكد حرص المرأة المسلمة على دينها من خلال ستر النحر والصدور.

وأوضح: كلمة خمرهن جمع خمار وهو مأخوذ من خمر الشيء إذا ستره والخمار هو ماتغطي به المرأة رأسها، والله جعل مهمة الستر للمرأة ومعنى وليضربن بخمرهن على جيبوهن أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور.