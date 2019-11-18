أخبار مصر | رئيس "المصري لرياضات المكفوفين": المعاقون ذخيرة ودافع جيد للوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصري لرياضات المكفوفين": المعاقون ذخيرة ودافع جيد للوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد عوين رئيس الإتحاد المصري لرياضات المكفوفين، إن الإاتحاد بدأ في الاستعداد لبطولة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين منذ نهاية البطولة العام الماضي، بتجميع المنتخب مرة آخرى حيث يتكون الفريق حاليا من 23 لاعب.

وأضاف "عوين" في تصريحات للفجر أن الأبطال دخلوا معسكرات مغلقة في المركز الاوليمبي بالمعادي لمدة ثلاثة أشهر من الجهد والتمارين المختلفة.

وأكد رئيس الإتحاد المصري لرياضات المكفوفين أن الإعلام له دور مؤثر حاليا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة على عكس السنين الماضية، متمنيا أن تكون بداية التصالح بين المعاقين وبين الإعلام.

وأشار الدكتور أحمد عوين إلى أنه في حاجة كبيرة للإعلام، مؤكدا أنه من أخطر الأسلحة التي تساعد على نهضة أي عمل ودعمه

وتمنى "عوين" أن يحوز الأبطال في البطولة عدد غير مسبوق من الميداليات، ليقوموا بدورهم الحقيقي ويكونوا ذخيره ودافع جيد للوطن في المستقبل.