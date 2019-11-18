أخبار مصر | محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وصرحت الدكتوره يوهانسن عيد بأن هذه الزيارة لمدارس شمال سيناء تعتبر تجسيدا حيا للأمن والاستقرار في هذه المنطقة ولقدرة الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواجهة الارهاب واستئصاله من جذوره.. وأضافت عيد أن زيارة هذه المدارس تعد فرصة للالتقاء بالطلاب أبناء العريش وكذلك بهيئات التدريس والعاملين، بما يعكس الحياة الطبيعية الآمنة والهادئة والانتظام المشرف للعملية التعليمية.

من جانبها صرحت الدكتوره أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم قبل الجامعي أن زيارتنا لمدارس العريش تعتبر هي الأبرز بين كثير من الزيارات في محافظات أخرى لأنها تؤكد أن كل مدينة على حدود مصر هي عاصمة للدولة المصرية وتبرز جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة التعليم والتنمية الشاملة فى جميع محافظات مصر.

استقبل اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء نيابة عن السيد المحافظ، وعبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتوره يوهانسن عيد رئيس هيئة ضمان جود التعليم والاعتماد الدكتوره أسماء مصطفي نائب رئيس الهيئه لشئون التعليم قبل الجامعي، وذلك في مستهل زيارتها والوفد المرافق لها لخمسة عشر مدرسة بالعريش وضواحيها للوقوف على جاهزية المدارس المتقدمة للاعتماد.

وسوف يبدأ وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد زيارته للمؤسسات التعليمية بشمال سيناء يوم الاثنين الموافق ١٨-١١ بتفقد المدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة، والالتقاء بالمعلمين والطلاب وحضور كافة الأنشطة التعليمية بهذه المدارس.. ويقوم فريق المراجعين التابع لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوقوف على مدى توفر كافة المعايير المؤهلة للاعتماد بالمدارس.