أخبار مصر | المهندسين: مصر تمتلك أكبر شبكة لرصد ملوثات الهواء بإفريقيا والشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهندسين: مصر تمتلك أكبر شبكة لرصد ملوثات الهواء بإفريقيا والشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هذا ما أكدته الندوة التي عقدتها شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس خالد العطار تحت عنوان " مراقبة وقياس ملوثات الهواء الجوى من خلال المشروع القومى لجمهورية مصر العربية "، والتي حاضرت فيها الأستاذ الدكتور فاطمة عاشور – مدير مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة. وفى كلمته الافتتاحية، عظم المهندس خالد العطار من قيمة الندوة مشددا على أن مثل هذه الندة لو تم أخذها مأخذ الجد من قبل الدولة لأدى إلى فارق كبير فى الصحة والمردود الاقتصادي. مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتى بالتعاون مع جمعية رواد الهندسة والتكنولوجيا.

فيما أشار المهندس شريف الصيرفي رئيس جمعية رواد الهندسة والتكنولوجيا أن المشروع القومي لرصد ملوثات الهواء المحيط بجمهورية مصر العربية هو مشروع خدمي دائم التطوير يرسم خريطة تلوث الهواء من خلال مواقع رصد منتشر بجميع أنحاء الجمهورية. ولفتت الدكتورة فاطمة عاشور، إلى أن المشروع القومي لجمهورية مصر العربية لرصد ملوثات الهواء قائم منذ 1999 يساهم بشكل رئيسي فى رسم خريطة تلوث الهواء بالجمهورية، وأن مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة يقوم بإدارة وتشغيل المشروع منذ إنشاؤه وحتى الآن، ويتم إعداد تقارير دورية عديدة عن سير العمل بالمشروع والقيام بأعمال تحليل البيانات الواردة من جميع محطات الرصد. وأوضحت أن تلوث الهواء الخارجي في الأماكن المفتوحة في المدن مسئول عن 3،1 مليون حالة وفاة مبكرة على مستوى العالم كل عام، وعن 3،2% من عبء المرض العالمي. وأن 92% من السكان فى العالم يتعرضون الى مستويات من التلوث أعلى من الحدود المسموح بها. ونوهت مديرة مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، بأنه فى إطار جهودها لتحسين جودة الهواء قامت وزارة البيئة بإعداد إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الهواء والوصول بنتائج رصد ملوثات الهواء للمستويات الآمنة طبقًا للمعايير المقررة قانونًا. وتطوير منظومة الرصد البيئى كأحد أدوات المراقبة والتقييم لجودة الهواء تعتمد على وجود منظومة ثابتة وحيوية ومتكاملة للبيانات يمكن من خلالها بحث ورصد التغيرات التي تطرأ على جودة الهواء وتقييم مدى فاعلية المشروعات المنفذة لتحسين جودة الهواء. Advertisements

وأوضحت أن منظومة الرصد البيئى بوزارة البيئة تشمل على بعض المشروعات الخاصة بتحسين جودة الهواء ومنها الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية، والشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط. وأردفت أن الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية للحد من التلوث الناجم عن الكيانات الصناعة الكبرى تعتبر أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الإنبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها، وأن الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية قد ساهمت فى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.وأن إجمالي عدد الشركات المرتبطة بالشبكة وصل الى 55 شركة بعدد 233 نقطة رصد تابعة لشركات (أسمنت، أسمدة، بتروكيماويات، حديد وصلب، سيراميك، زجاج، تكرير بترول، ألومنيوم). وأردفت أن المشروع القومي لرصد ملوثات الهواء يشمل محطات الرصد بسحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية ومحطات الرصد اللحظى، موضحة أن عدد محطات الرصد اللحظى تبلغ 49محطة بواقع 24 فى القاهرة وواحدة فى سيناء و9 بصعيد مصر و15 فى الدلتا والإسكندرية. وعددت إنجازات المشروع خلال 2019 والتى تتمثل فى إضافة محطات ( سوهاج – الأقصر – المنيا- كوم حمادة) إلى شبكة الرصد اللحظى، وكذا تم إسناد تشغيل وصيانة المعملين المتنقلين للمركز وهذه المعامل ذات أهمية كبيرة جدا فى رصد الآثار البيئية للمشروعات ذات البعد القومى ويتم استخدام البيانات التى يتم رصدها بالمعامل بشكل فورى ودقيق وهام فى اتخاذ العديد من القرارات التنفيذية الهامة. كما تم إضافة محطات (سوهاج – رشيد) إلى شبكة سحب العينات، وكذا تم لأول مرة بالمشروع إضافة مؤشر رصد للأتربة المستنشقة ذات القطر 2.5 ميكرون ويتم الرصد لحظيًا. مختتما بأنه جارى حاليًا الترتيب لإضافة عدد محطتي رصد لحظي بنهاية هذا العام.

تمتلك مصر أكبر شبكة لرصد ملوثات الهواء فى إفريقيا والشرق الأوسط، ويتكون من 101 موقع رصد، ويجرى عليه العديد من عمليات التطوير سنويًا ويتم إضافة محطات بشكل شبه سنوي للمشروع.