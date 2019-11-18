أخبار مصر | علي جمعة: الحجاب فرض وعلينا البعد عن هذه المهاترات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي جمعة: الحجاب فرض وعلينا البعد عن هذه المهاترات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا زالت قضية الحجاب، تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لليوم الثالث على التوالي، وازداد الأمر جدالا، بعد أن خلعت الفنانة صابرين الحجاب.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الحجاب فرض، وعلينا البعد عن هذه المهاترات.

وأضاف "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ » والمؤمنين عامة، ونساء جمع عام.. أي إلى يوم الدين، مشيرا إلى أنه أمر قراني نبوي.

وأوضح: «يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا»، فتكلم على أن المرأة تغطى شعرها وأن المرأة تستر بدنها، أما قوله عز وجل: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ»، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأسماء فيما أخرجه أبو داود: « يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

وأكد أن القضية واضحة بدون تحريف لكتاب الله وسنة رسولة.

