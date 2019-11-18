أخبار مصر | القاهرة تسترد 6357 فدانا من أراضي الدولة خلال الموجة 14

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة تسترد 6357 فدانا من أراضي الدولة خلال الموجة 14 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تمكنت من ازالة التعديات علي املاك الدولة بالعاصمة بالموجة 14، حيث نجحت فى استرداد 26.7مليون م2 بمايعادل 6357 فدان والحفاظ على صدارتها فى استرداد الأراضى .

وأضاف محافظ القاهرة ان الدولة لن تفرط في شبر واحد من الاراضي المتعدي عليها، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة قامت منذ بداية الموجة 14 وحتى الان باسترداد 23حالة 6 حالات تخص جهات الولاية باجمالي مساحة 33153 م2 (حالة تابعة لوزارة الاثار-4حالات تحت ولاية وزارة الاثار- وحالة واحدة ولاية الاصلاح زراعي) و17حالة تخص محافظة القاهرة بمساحة 26.6مليون م2 بمايعادل 6349.5 فدان وتشمل قرارات ازالة من المحافظة، بالاضافة إلى الحالات ذات المساحات الكبيرة التي لم تلتزم بالمهلة الاخيرة الخاصة بتقنين الاوضاع .

و شملت عمليات الازالة رفع التعديات عن أراضى بمساحة تقارب 25 مليون م2 ومليون ونصف م2 بالبساتين و30ألف م2 بالسلام أول، و5500م2 بالمعادى، بالاضافة إلى مساحات أخرى بأحياء عين شمس والوايلى وغرب مدينة نصر وطرة وحدائق القبة والمطرية.