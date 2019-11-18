أخبار مصر | "الرياضة" تطلق الملتقى الأول لبرلمان شباب الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تطلق الملتقى الأول لبرلمان شباب الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة الملتقى الأول لبرلمان شباب الجامعات بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من ١٢ جامعة مصرية بالمركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٠ نوفمبر الجاري.

ويهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة المستفيدين من شباب الجامعات لدمجهم بالأنشطة المختلفة التي تقدمها الوزارة وذلك من خلال عقد جلسات حوارية ونقاشية بناءة للإطلاع على آرائهم نحو القضايا المجتمعية والسياسية المطروحة.

ويتضمن البرنامج جلسات حوارية حول عدة موضوعات منها "التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مخاطر الفساد وتأثيره على هدم المجتمعات، المؤسسات السياسية في مصر، مواقع التواصل الإجتماعي وتأثيرها بالشائعات المغلوطة على المجتمع، الهوية المصرية وكيفية بناء الإنسان المصري".

وأكدت الدكتورة هويدا محمود رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في أولى الجلسات الحوارية أن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ أهم أهدافها هي الإهتمام بالشباب ومعرفة تطلعاتهم لأنهم أساس بناء المستقبل.

وأضافت "محمود" أن التنمية المستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، كما حثت الشباب على أن يكونوا سفراء لنشر رؤية مصر في محافظاتهم المختلفة.

وأشارت الدكتورة هويدا محمود إلى أبعاد التنمية المستدامة الإجتماعية، الإقتصادية، البيئية والتي تؤثر على المجتمع لأنها تعتبر أبعاد مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم وترشيد الموارد لأن عجلة التنمية المستدامة تحتاج إلى تكامل أبعادها للنهوض بمستقبل مصر.

وقامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في فبراير ٢٠١٦ بوضع صياغة استراتيجية التنمية المستدامة في مصر وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة لتعظيم الإستفادة من المقومات والمزايا التنافسية.

وأوضحت أن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة متنوعة منها "القضاء على الفقر والجوع، الصحة والتعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، الصناعة والابتكار، تأسيس مدن ومجتمعات مدنية مستدامة، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، العمل المناخي، طاقة نظيفة بأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الإقتصاد".



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