أخبار مصر | أولياء الأمور لـ"شوقي": نرجو عدم التراجع في قرار القراءة والنصوص المتحررة لأولى ثانوي

وأضاف أولياء الأمور لـ"الخليج 365" أنه يوجد بعض المعلمين الذين يقومون بالضغط على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لكى تكون القراءة والنصوص حفظ وليس متحررة قائلين:" نتمنى من الوزير عدم الاستجابة لهم أو الضغط عليه مش عايزين نرجع للحفظ والتلقين تانى".

وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب مناشدات من المعلمين تطالب بألا يعتمد امتحان اللغة العربية بالصف الأول الثانوي على الموضوعات المتحررة فقط.

