أخبار مصر | أولياء الأمور لـ"شوقي": نرجو عدم التراجع في قرار القراءة والنصوص المتحررة لأولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولياء الأمور لـ"شوقي": نرجو عدم التراجع في قرار القراءة والنصوص المتحررة لأولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ناشد عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي أن تظل الوزارة ثابته على قراراها بشأن القراءة والنصوص "متحررة" في الصف الأول الثانوي وأن لا يتم التراجع عن هذا الأمر لأن الطلاب قد بدأو فى التعود على هذا النظام الجديد.
وأضاف أولياء الأمور لـ"الخليج 365" أنه يوجد بعض المعلمين الذين يقومون بالضغط على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لكى تكون القراءة والنصوص حفظ وليس متحررة قائلين:" نتمنى من الوزير عدم الاستجابة لهم أو الضغط عليه مش عايزين نرجع للحفظ والتلقين تانى".
وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب مناشدات من المعلمين تطالب بألا يعتمد امتحان اللغة العربية بالصف الأول الثانوي على الموضوعات المتحررة فقط.
وأضاف أولياء الأمور لـ"الخليج 365" أنه يوجد بعض المعلمين الذين يقومون بالضغط على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لكى تكون القراءة والنصوص حفظ وليس متحررة قائلين:" نتمنى من الوزير عدم الاستجابة لهم أو الضغط عليه مش عايزين نرجع للحفظ والتلقين تانى".
وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب مناشدات من المعلمين تطالب بألا يعتمد امتحان اللغة العربية بالصف الأول الثانوي على الموضوعات المتحررة فقط.