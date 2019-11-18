شكرا لقرائتكم خبر عن عروض موسيقية من وفد الأوكسترا الطلابي بجامعة بكين للغابات بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وفد من الأوكسترا الطلابي بجامعة بكين للغابات، وذلك في إطار التعاون وتفعيل التبادل الطلابي بين الجامعتين. جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على العلاقات الثقافية والدولية بالجامعة، والدكتور كريم الدش، المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور.

وقال «السعيد» إن وفد جامعة بكين سوف يشارك طلاب الجامعة في عدد من العروض الموسيقية التي سيتم تنظيمها بكلية الزراعة والطب البيطري وفرع الجامعة بالعبور، مشيرًا إلى أن الوفد يعتبر الثاني من جامعة بكين للغابات، حيث زار وفد طلابي من جامعة بكين للغابات في شهري نوفمبر 2018.

من جانبه، أشار الدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على العلاقات الثقافية والدولية بالجامعة، إلى أن الجامعة تعتزم انشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعتين في مجال سلامة الغذاء والادارة الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك منح دراسية مقدمة من جامعة بكين للغابات للباحثين بجامعة بنها وذلك لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه

وفد الأوكسترا الطلابي بجامعة بكين للغابات بجامعة بنها