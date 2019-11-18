شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين في «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية» لـ1 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الإثنين، محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، في اتهامهم بقتل اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين، إلى جلسة 1 ديسمبر المقبل.

في بداية الجلسة قدم محمد خميس المدعى بالحق المدني إيصال سداد رسوم الادعاء المدني قبل المتهمين، إضافة إلى عريضة للدعوى المدنية وأعلن المدعى بالحق المدني المتهمين بالمواجهة في الجلسة بدعواه المدنية عن طريق تسليم الدفاع صورة من الادعاء المدني قبل المتهمين حيث طلب بإلزامهما بدفع مبلغ 20 الف جنية وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة الذي بدأت مرافعتها بمقولة «بسم الله الحق.. بسم الله العدل.. المنزل بالمذنبين أشد العذاب، أنه غافر الذنب شديد العقاب، إن الدين الإسلامي هدفه حمل السلام وليس حمل السلاح وارتكاب الاعمال الإرهابية، هناك عدد من التنظيمات انبثقت من رحم جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية والتي صار نهجها على العنف والتفجير والقتل م اضافه إلى فتاواهم المليئة بضلاله الدين، كما أن تاريخ الجماعة لم يكن وليد الاحداث الراهنة بل هو ترسيخ في تأسيسها، هو ترسيخ منذ تأسيس هذا الكيان السرطاني، فكانوا يرون أن استخدام السلاح والقوة شيء مرحلي ومن حق الجماعة استخدامه، وهو ما نفذته الجماعة بالفعل في تنفيذ اعمالها، مدعيين ان ما يقومون به هو جهاد في سبيل الله».

وتحدث ممثل النيابة خلال مرافعته عن حركة حسم الإرهابية، قائلًا: «هذه الجماعة الإرهابية ولدت من رحم جماعة الاخوان، وتعتبر جناحها العسكري المسلح، وأنها تبطش كل من يخالفها أو يقف عقبة أمامها، هذا ما وصفه البنا في رسائله قائلًا «ليطرح بذلك إسلاما جديدًا غير الذي تعلمه المسلمون»، تلك هي الجماعة وتلك هي معتقداتهم وماضيها بالأمس هو حاضرها».

واستكملت النيابة مرافعتها قائلة: «هذه الجماعة الإرهابية هدفها استحلال الدماء، وأن من يتتبع جماعة الاخوان منذ تأسيسها حتى يوما هذا يجد ان العنف هو أسلوبهم، وأن التنظيمات الصغيرة التي ظهرت ولدت من رحمها لتكون تحت يديها فالعنف أحد استراتيجية مناهج التنظيم التي وضعه مرشدها، واستخدمت الجماعة أسلوبها في استقطاب الشباب وانضمامهم إلى صفوفها ويقومون بإقناعهم بان الأعمال الإرهابية والتخريب هو واجب ديني».

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وذكرت النيابة خلال مرافعتها أن «هذه الجماعة نفذت العديد من العمليات الإرهابية، فالوطن في نظرهم حفنه من التراب وانهم ينفذوا عملياتهم الإرهابية عن طريق تنظيمهم السرى المكون على شكل مجموعات والذى شكلوا من خلالها الخلايا العنقودية اولها للتدريب وأخرى للعمليات، وثالثة للربط، ورابعة للدعم، وخامسة لتنفيذ العمليات واستهداف المنشآت، مجموعات شكلوها على هيئة خلايا عنقودية، فرقا تكمل إحداها الأخرى، هذه الجماعة تلقت عناصرها تدريبات والتحقوا بمعسكرات وجماعات خارج البلاد ثم العودة لنقل خبراتهم للباقين، عقدوا اجتماعات لتنفيذ عمليات باستخدام أسلحة ومفرقعات، منها محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، والقيادة الأمنية، الذي حاولوا استهدافه، حيث جرى اعداد المتهمين عسكريا، ولقنهم المتهم الحادي العاشر ببنود استخدام السلاح، والتحق المتهم التاسع بمعسكرات التدريب في السودان، ثم عاد إلى البلاد ليجلب وبائه على من يفترض بهم أبناء وطنه».

وسردت النيابة خلال مرافعتها وقائع القضية وقالت إن «المتهم الأول رصد خط سير مدير الأمن وأمد جماعته بصور للموكب، وما أن اكتمل الاعداد اعدوا عبوة ناسفة وسيارة فضية للتنفيذ، وجلسوا يتبادلون الاقتراحات على مكان ترك سيارة التفجير وتواصل المتهمين الثامن والتاسع والعاشر وآخرين على برنامج التلجرام، وحددت ادوار المتهمين الثاني وآخرين رصد مدير الأمن وموكبه».

وأضافت النيابة: «المتهم التاسع سلم سيارة ووضعها في المكان المحدد، وعطل تنفيذ مخططهم لمرات بسبب تغير خط سير الموكب وكأن الله يخبرهم بأن يعودوا عن ما يفعلون، وعادوا ليستبدلوا العبوة الناسفة بأخرى، وآتى يوم الواقعة في الرابع والعشرين من شهر مارس 2018 وتربص المتهم التاسع امام منزل الهدف وما أن تحرك ركبه حتى أرسل رسالة «ان استعدوا للتفجير» وفجر المتهم العاشر السيارة المفخخة فأحدثوا الانفجار ثم لاذوا بالفرار، أستشهد رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقد قالها المتهم التاسع «انها مجرد البداية فلدينا الكثير من الشخصيات والمنشآت العامة»، منها قيادات ومنشآت عسكرية وأخرى شرطية، حتى يحين الآوان ويطلق العنان نحو استهدافها بأتباع الشيطان»

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الاخوان الارهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبدالمجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتله والمرافقين له».

ووجهت النيابة للمتهمين تهم «انضمامهم لجماعة إرهابية قتل فردي شرطة بمديرية امن الاسكندرية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على محاولة قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة عبوة مفرقعة».

كما وجهت النيابة للمتهمين «شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الاسكندرية السابق و6 من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين».