شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تنظّم الملتقى التوظيفي الثاني لتوفير 5 آلاف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة أسيوط، الإثنين، استعدادها لتنظيم الملتقى التوظيفي الثاني لشباب المحافظة لتوفير 5 آلاف فرصة عمل خارج المحافظة في مختلف القطاعات والشركات الخاصة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، يومي السبت والأحد، 23 و24 نوفمبر، بمرسى حورس بحديقة الفردوس.

يأتي ذلك بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مراعاة توفير فرص عمل وتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على البطالة وتفعيل مبادرة «حياة كريمة» وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وفي نفس الوقت، عقدت محافظة أسيوط اجتماع اللجنة العليا لتشغيل الشباب ومحاربة البطالة بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، وحازم على، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، ورميح عبدالحسيب، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، وإيهاب عبدالحميد، نائب الجهاز، وفاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلي سيد، مدير العلاقات العامة والمتابعة بمديرية القوى العاملة، وعلي عبدالله، مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، ويسرية مصطفى، مدير برامج الإعاقة بالمركز التعليمي لنظم المعلومات التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية، وعبير عبدالغني، مدير وحدة الأشخاص ذوي الاعاقة بالمحافظة ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم الملتقى التوظيفي الثاني لشباب المحافظة، من خلال تكاتف الجهود لخلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص ومساعدتهم على فتح مشروعات جديدة، بدعم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومبادرة مشروعك بالوحدات المحلية والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والخريجيين بالشركات والمصانع، خارج المحافظة، بمدن القاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب على أن يكون سن المتقدم من 20 سنة إلى 55 عامًا بمرتبات شهرية تبدأ من 2500 جنيه وحتى 4000 جنيه ويوجد بمعظم الشركات إقامة داخلية ومواصلات داخلية ووجبات، فضلًا عن توفير فرص التدريب من أجل التوظيف للشباب لصقل خبراتهم ومواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل بمختلف القطاعات، مشيدًا بدور التعليم الفني في تخريج شباب مؤهل لسوق العمل وفتح مشروعات جديدة والمضي قدماً في تفعيل نسبة 5 % لذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات بما يتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة.

وتم خلال الاجتماع استعرض موقف الجهات المشاركة والجمعيات الشريكة في توفير فرص العمل والتدريبات التي تقدمها تلك الجهات للشباب ومدى ملائمتها لسوق العمل والتنسيق مع مختلف الشركات والمصانع بمختلف محافظات الجمهورية وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب.