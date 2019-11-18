شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: ارتفاع الصادرات لدول الاتحاد الإفريقي إلى 4.7 مليار دولار خلال 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2018 لتبلغ 4 مليارات و736 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و716 مليون دولار عام 2017، بنسبة زيادة 27.4%.

وأوضح الإحصاء، الإثنين، في بيانه، عن التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا خلال عام 2018، أن أعلى القيم تركزت في عشر دول أفريقية بنسبة 80.9% من إجمالي هذا التكتل.

وأشار إلى أن الجزائر جاءت في مقدمة ترتيب الدول بقيمة صادرات (979.2 مليون دولار) بنسبة 20.7% من إجمالي التكتل، يليها ليبيا بقيمة صادرات (635.9 مليون دولار) بنسبه 13.4%، والمملكة المغربية بقيمة صادرات (501.6 مليون دولار) بنسبه 10.6%، ثم تونس بقيمة صادرات (497.7 مليون دولار) بنسبة 10.5 % من إجمالي التكتل.

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ولفت إلى أن السودان بلغت قيمة الصادرات (399.3مليون دولار) بنسبة 8.4% من إجمالي التكتل، ثم كينيا بقيمة صادرات (354.6 مليون دولار) بنسبه 7.5% من إجمالي التكتل، ونيجيريا بقيمة صادرات (179.2 مليون دولار) بنسبة 3.8%، وإثيوبيا بقيمة صادرات (169.0 مليون دولار) بنسبة 3.6%، ثم إريتريا بقيمة صادرات (116.2 مليون دولار) بنسبة 2.5% من إجمالي التكتل، وأخيرا غانا بقيمة صادرات (115.8 مليون دولار) بنسبه 2.4 % من إجمالي التكتل.

وعن الواردات، أوضح الإحصاء أن إجمالي الواردات من دول الاتحاد الإفريقي لمصر بلغت مليارين و204 ملايين دولار عام 2018، مقابل مليار و859 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 18.6%.

وتركزت أعلى القيم في عشر دول بنسبة 82.1% من إجمالي هذا التكتل، مشيرا إلى أن ترتيب الدول جاءت في المركز الأول الجزائر، بقيمة واردات بلغت (398.1 مليون دولار) بنسبة 18.1%، تليها كينيا بقيمة الواردات (287.3 مليون دولار) بنسبه 14.9 %، ثم زامبيا بلغت قيمة الواردات (266.1 مليون دولار) بنسبة 12.1%، والسودان بلغت قيمة الواردات (207.5 مليون دولار) بنسبة 9.8% من إجمالي التكتـل.

وأضاف أن جنوب إفريقيا بلغت قيمة الواردات نحو (195.5 مليون دولار) بنسبة 8.9%، يليها المغرب بقيمة واردات (165.5 مليون دولار) بنسبة 7.5 %، والكونغو الديمقراطية بقيمة واردات (148.0 مليون دولار) بنسبة 6.4%، وتونس بقيمة الواردات (140.1 مليون دولار) بنسبة 6.4%، ثم نيجريا بقيمة واردات (121.4 مليون دولار) بنسبة 5.5 %، وليبيا بقيمة واردات (66.0 مليون دولار) بنسبة 3.0% من إجمالي التكتل.