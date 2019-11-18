«الآثار»: فتح مقبرتي «إيدو» و«قار» بمنطقة آثار الهرم أمام الجمهور للزيارة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتحت وزارة الآثار، الإثنين، مقبرتي (إيدو) و(قار) بالجبانة الشرقية بمنطقة آثار الهرم للزيارة، بعد الانتهاء من أعمال الترميم بهما، وذلك في إطار سياسة الوزارة لفتح المقابر الأثرية بالمنطقة للزيارة، عن طريق فتح بعضها بعد الترميم، وغلق البعض الآخر للترميم، حيث تم غلق مقبرتي (سشم نفر IV) و(خوفو خع اف) للبدء في أعمال ترميمهما.
وقال أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، في تصريح، الاثنين، إن أعمال الترميم في مقبرة (قار) شملت تنظيف المقبرة بالكامل تنظيفا ميكانيكيا، وتدعيم سقف المقبرة عند المدخل، كما تم ملء الفجوات الموجودة بالجزء العلوي من جدران الصالة الرئيسية.
وأضاف أن هذه المقبرة تقع شرق الهرم الأكبر بالجبانة الشرقية، وهي منحوتة في الصخر ترجع لعصر الأسرة السادسة الدولة القديمة عهد الملك بيبي الأول، ومن ألقاب صاحب المقبرة المشرف على مدينتي خوفو ومنكاورع الهرميتين، ومفتش الكهنة المطهرين لهرم خفرع والمشرف على هرم (بيبي الأول).
وبالنسبة لمقبرة (إيدو)، أشار محي الدين إلى أنها خضعت إلى التنظيف الميكانيكي وتمت تقوية بعض الأجزاء في السقف، كما تم تدعيم وتقوية الأجزاء الضعيفة والمتهالكة لقوالب الطوب اللبن بالصالة الخارجية للمقبرة.
وأضاف أن مقبرة (إيدو) تقع شرق الهرم الأكبر بالجبانة الشرقية، وهي منحوتة في الصخر، وترجع لعصر الأسرة السادسة من الدولة القديمة في عهد الملك بيبي الأول، وصاحب المقبرة هو (ابن قار) ومن وظائفه كاهن بهرم بيبي الأول والمشرف على الكتبة ومفتش الكهنة المطهرين لهرمي خوفو وخفرع.
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