شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان أحد «شهداء الشيخ زويد» في مسقط رأسه بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع المئات من أهالي قرية الدراوية بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، الاثنين، جثمان الرائد أحمد فوزي زيد، الذي استشهد بمنطقة بالشيخ زويد في شمال سيناء.

حضر الجنازة العسكرية والشعبية المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، نائبًا عن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء مدحت الزاهد السكرتير المساعد للمحافظة، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى للمحافظة، ومئات الأهالي، وعدد من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

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ونقل المهندس حازم الأشموني، واللواء يوسف الشاهد عقب تشييع الجنازة لأسرة الشهيد تعازى المحافظ ومواساته لأسرة الشهيد ودعواته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان وأن يرزق الشهيد فسيح جناته، مؤكدين أن المحافظ سيحضر لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد لاحقا لالتزامه بموعد مسبق برئاسة الجمهورية.

وأكد «الأشمونى» أن «مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار هذا الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، وتحية لأبنائنا الصامدين على خط النار رافضين أن تخضع بلادنا أو تنكسر لتظل قوية صامدة إلى أبد الآبدين».

من جانبه، نعى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شهداء الوطن في الحادث الإرهابي، وأدان العمل الإرهابي الجبان مؤكداً على أنه «لن يثنى المصريين عن الاستمرار في مواصلة الإصلاح والتنمية ولن ينال هذا العمل من عزيمتهم ولن يؤثر على النسيج الوطني الواحد وإن الدين الإسلامي السمح برىء من هذه الأفعال الإجرامية المأجورة والتي لن تزيد المصريين إلا قوة وإصرارًا على اقتلاع الإرهاب من جذوره».

تشييع جثمان الرائد أحمد زيد شهيد تفجير الشيخ زويد في مسقط رأسه بقرية الدراوية التابعة لمركز أبوحمص بالبحيرة

تشييع جثمان الرائد أحمد زيد شهيد تفجير الشيخ زويد في مسقط رأسه بقرية الدراوية التابعة لمركز أبوحمص بالبحيرة

تشييع جثمان الرائد أحمد زيد شهيد تفجير الشيخ زويد في مسقط رأسه بقرية الدراوية التابعة لمركز أبوحمص بالبحيرة

تشييع جثمان الرائد أحمد زيد شهيد تفجير الشيخ زويد في مسقط رأسه بقرية الدراوية التابعة لمركز أبوحمص بالبحيرة

تشييع جثمان الرائد أحمد زيد شهيد تفجير الشيخ زويد في مسقط رأسه بقرية الدراوية التابعة لمركز أبوحمص بالبحيرة

تشييع جثمان الرائد أحمد زيد شهيد تفجير الشيخ زويد في مسقط رأسه بقرية الدراوية التابعة لمركز أبوحمص بالبحيرة

تشييع جثمان الرائد أحمد زيد شهيد تفجير الشيخ زويد في مسقط رأسه بقرية الدراوية التابعة لمركز أبوحمص بالبحيرة

تشييع جثمان الرائد أحمد زيد شهيد تفجير الشيخ زويد في مسقط رأسه بقرية الدراوية التابعة لمركز أبوحمص بالبحيرة

تشييع جثمان الرائد أحمد زيد شهيد تفجير الشيخ زويد في مسقط رأسه بقرية الدراوية التابعة لمركز أبوحمص بالبحيرة

تشييع جثمان الرائد أحمد زيد شهيد تفجير الشيخ زويد في مسقط رأسه بقرية الدراوية التابعة لمركز أبوحمص بالبحيرة