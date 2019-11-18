شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء السيسي مع نائب رئيس «مرسيدس بنز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة وذلك في ضوء ما تتمتع به السوق المصرية من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكاليف.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة «مرسيدس بنز» الألمانية لصناعة السيارات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حسبما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

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وأشار السيسي في هذا الصدد إلى انفتاح مصر للتعاون مع شركة «مرسيدس بنز»، خاصةً في ظل الخبرة العريضة للشركة الألمانية في هذا المجال فضلاً عن أن مصر تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهي العوامل التي أدت إلى جذب اهتمام العديد من كبريات الشركات في العالم للعمل في مصر؛ ولذلك فإن شركة مرسيدس العالمية لها فرصة ضخمة لتنمية مشروعاتها وتعاونها المشترك في مصر.

من جانبه، أكد فون كلايدن حرص شركة «مرسيدس بنز» على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون مع مصر لا سيما في ظل ما تتمتع به الشركة من تاريخ ممتد في السوق المصري، مشيداً في هذا الخصوص بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تشجيع مناخ الاستثمار الأجنبي وتعزيز عملية توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة بالإضافة إلى حرص الرئيس على تسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر وتذليل أي عقبات في هذا الإطار وهو الأمر الذي يتسق مع نهج الشركة.

ونوه بأن السوق المصرية تعتبر حالياً أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يفتح الآفاق لقيام الشركة الألمانية بدراسة تطوير نشاطها المستقبلي في مصر.

وتناول اللقاء استعراضاً لخطط شركة «مرسيدس بنز» للتعاون مع مصر خاصة في مجال النظم الحديثة وتحديث وسائل النقل الجماعي بوسائلها ومركباتها المختلفة سواء الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز.