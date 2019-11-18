شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توّقع عقد تسويق سلالات بكتيرية معزولة من الجبن الدمياطي بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، بدعوة من المعهد الفرنسى، الإثنين، المعهد الوطني الزراعي INRA بفرنسا، احتفالًا بتوقيع عقد تسويق السلالات البكتيرية التي تم عزلها من بكتيريا حمض اللاكتيك من الجبن الدمياطي، بواسطة الدكتور إبراهيم محمد السيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أثناء وجوده في مهمة علمية هناك عام ١٩٨٧.

وطلب المعهد الفرنسى INRA الشركة الفرنسية التابعة له INRA TRANSFERT من جامعة الإسكندرية، آنذاك، ومن الدكتور إبراهيم محمد السيد، السماح لها باستخدام هذه السلالات البكتيرية سواء في الناحية البحثية أو الناحية التسويقية على مستوى العالم، التي يمكن استخدامها في مجالات عدة، مثل صناعة المنتجات اللبنية أو الغذائية أو استخدامها كبكتيريا داعمة للحيوية probiotic، كما يمكن استخدامها في بعض مستحضرات التجميل، وفي بعض التطبيقات الصحية والطبية مثل تحفيز الجهاز المناعى.

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وقال «الكردى» إنه تم بالفعل توقيع عقد الترخيص لاستخدام هذه السلالة البكتيرية ومشتقاتها بين جامعة الإسكندرية والدكتور إبراهيم محمد السيد وبين الـ INRA والـ INRA TRANSFERT، طبقا للاتفاقية الدولية ناغويا باليابان والموقع عليها العديد من الدول بما فيها مصر، عام ٢٠١٤.

وأوضح أنه تهتم هذه الاتفاقية بتحديد تقاسم المنافع المنتصف والعادل بين المستفيدين للمورد الجيني، على أن يتم الحصول أولا على موافقة الدولة صاحبة هذه السلالات، وبالفعل تم الحصول على موافقة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، لاستخدام هذه السلالات البكتيرية، وبناءً على هذه الموافقة تم العقد بين جامعة الإسكندرية والدكتور إبراهيم محمد السيد، طرف ثانى طرف والمعهد الفرنسي INRA ،والـ INRA TRANSFERT طرف أول.

ويمتد العقد لمدة ٢٠ عاما على أن تحصل جامعة الإسكندرية على نسبة ١٠% من تسويق هذه السلالات يخصص منها ٥% للدكتور إبراهيم محمد السيد، وعلى أن يتم كتابة اسم جامعة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم محمد السيد على أي بحث من هذه السلالات البكتيرية مما يرفع من تصنيف الجامعة عالميًا.

وعقب توقيع العقد وجه رئيس جامعة الإسكندرية الدعوة للجانب الفرنسى لزيارة جامعة الإسكندرية خاصة أن توقيع عقد التسويق من هذا النوع يعد سابقه لأول مرة في الجامعات المصرية.