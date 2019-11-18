شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لطلب سيدة بتوفير وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لطلب السيدة «ر. ع. ع» المقيمة بالجمالية مركز الحسينية بمنحها وحدة سكنية رقم 1 بالدور الأول بالعمارة رقم 3 بالمجاورة 52 بمدينة العاشر من رمضان، نظراً لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة ولحاجتها وأبنتها المريضة لمسكن آدمي تعيشان فيه .

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كما كلف المحافظ رئيس المدينة بسرعة تحرير العقد للسيدة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كانت السيدة «ر. ع. ع» قد تقدمت بطلب لمحافظ الشرقية للموافقة على تخصيص وحدة سكنية لها ولابنتها المريضة من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، ليوجه المحافظ محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء البحث الاجتماعي اللازم لحالة السيدة والعرض بتقرير مفصل لبيان مدى أحقيتها في الحصول على الوحدة.

وتقدمت السيدة بالشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على هذه اللافتة الإنسانية وموافقته على تخصيص وحدة سكنية لها ولابنتها المريضة لتقيمان فيها وتحيا حياة كريمة.