شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهام شادي الأمير وزوجته بإهمال طفليهما.. ما عقوبة تعريض حياة الأطفال للخطر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد انتشار أخبار المطرب الشعبي شادي الأمير الذي تخلى هو وزوجته عن طفليهما بسبب خلافات بينهما، تقدمت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ للنيابة العامة، حول تعريض حياة طفلين للخطر من قبل والديهما، وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل.

تواصلت «المصري اليوم» مع أحمد مهران، المحامي للتعرف على الموقف القانوني للأبوين. وقال «مهران»، الاثنين، إن تصرف المطرب الشعبي، والسيدة «سهى عيد» أم الأطفال، يصنف على المستوى القانوني كجريمة تعريض حياة أطفال للخطروعقوبتها هي الحبس الذي لا يقل عن السنتين للطرفين.

وكان خط نجدة الأطفال تلقى بيانًا رقم «6570» من السيدة سوسن علي حسن وهي جارة لأم الطفلين شادي الذي يبلغ عمره ثلاث سنوات ويزن الذي يبلغ عمره شهرين فقط، وتضمن البلاغ شكوة السيدة من جارتها التي ألقت بأطفالها خارج شقتها بعد نشوب خلاف بينها وبين زوجها، الذي ترك الأطفال هو الآخر.