شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 11 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء الفصل الدراسي الأول في جميع مدارس الجمهورية، 23 يناير 2020 بالنسبة لجميع الصفوف الدراسية، مشيرة إلى أنه وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 11 يناير 2020.

وشددت الوزارة في بيان، الإثنين، على الموجهين بضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات بعيدة عن أي تعقيدات، وأن تكون سهلة وتراعي قياس جميع مستويات الطلاب العقلية، وأن يكون بها جزء يقيس قدرات الطلاب المتميزين والمتفوقين ومن واقع الكتاب المدرسي، كما تم التأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الدمج وفق القواعد المنظمة لهذا الأمر، والتي وردت من الوزارة والمديرية التعليمية.