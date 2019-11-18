شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الموضوعات المقررة على «أولى ثانوي» تتعارض مع المنظومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بعد الدراسة والبحث فيما يخص مطالب بعض معلمي اللغة العربية بعدم اعتماد امتحانات الصف الأول الثانوي على أسئلة الموضوعات المتحررة فقط، وضرورة إدخال أسئلة عن الموضوعات المقررة أيضًا معها، فقد تم التوصل إلى أن اشتمال الامتحان على موضوعات مقررة يتعارض مع المنظومة الجديدة للتقويم؛ لأن المنظومة الجديدة للتقويم تقوم على قياس المهارات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات صحفية من خلال مجموعة «ادعم د.طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب»، الإثنين، أن «موضوعات القراءة المقررة على الطلاب في الكتاب المدرسي ليس هدفها أن يتم امتحان الطالب في محتواها، بل أنها تهدف للتدريب على المهارات اللغوية، التي تأتى في الامتحان لقياس المهارات اللغوية التي تدرب عليها التلميذ في شكل موضوعات قراءة متحررة».

وأكد أن «الكتاب الخاص بالقصة المقرر في اللغة العربية على الصف الأول الثانوي، غير متاح حاليا على موقع وزارة التربية والتعليم وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها، وأضاف الوزير أن هذا الكتاب متاح الآن على موقع بنك المعرفة المصري»، مشيرًا إلى أنه «في الوقت الحالي يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، الاطلاع على القصة عبر موقع بنك المعرفة المصري لحين رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم».