شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد طريق «القصير- قفط» الصحراوي بالبحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق بالطريق بالكيلو 20 والكيلو 50. وشددت الدكتوره يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، على استمرار رفع درجة الاستعداد، لمواجهة أخطار السيول على المحافظة.

وأكدت نائب المحافظ على تمركز جميع المعدات في المناطق التي تواجه خطر السيول، وتكليف هيئة الطرق والكباري بتكثيف ونشر المعدات بنقاط التمركز لمجابهة السيول.

وطالبت عطية مرفق الإسعاف بإستمرار رفع درجة الاستعداد، وتجهيز عربات الدفع الرباعي، والتى تم صرفها حديثاً، وشددت على ضرورة تجهيز منازل الشباب ومراكز الشباب، لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين في حالة إغلاق الطرق .