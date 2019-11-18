شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية لطلاب المدارس عن دور القوات المسلحة في حماية الأراضي المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي، بقيادة اللواء خالد توفيق، والإدارة العامة للتربية الرياضية، بقيادة الدكتورة جيهان علام، الندوة التثقيفية الأولى لطلبة وطالبات التربية والتعليم عن دور القوات المسلحة في حماية الأراضي المصرية.
وحضر الندوة التثقيفية حرم الشهيد العميد أحمد الجعفري، بطل من أبطال القوات المسلحة، الذي استشهد عام 2018.
وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد، إن هدف الندوة التعرف على الدور المحوري الذي تقوم به قواتنا المسلحة والتأكيد على روح الولاء والانتماء للوطن والتعريف بتاريخ وبطولات القوات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة تثقيفية لطلاب المدارس عن دور القوات المسلحة في حماية الأراضي المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.