شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية لطلاب المدارس عن دور القوات المسلحة في حماية الأراضي المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي، بقيادة اللواء خالد توفيق، والإدارة العامة للتربية الرياضية، بقيادة الدكتورة جيهان علام، الندوة التثقيفية الأولى لطلبة وطالبات التربية والتعليم عن دور القوات المسلحة في حماية الأراضي المصرية.

وحضر الندوة التثقيفية حرم الشهيد العميد أحمد الجعفري، بطل من أبطال القوات المسلحة، الذي استشهد عام 2018.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد، إن هدف الندوة التعرف على الدور المحوري الذي تقوم به قواتنا المسلحة والتأكيد على روح الولاء والانتماء للوطن والتعريف بتاريخ وبطولات القوات المسلحة.