شكرا لقرائتكم خبر عن «عنخت» تبوح بالأسرار.. اكتشاف «تعاويذ» فرعونية بأقدم «نصوص الأهرام» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوراق تعجها التعاويذ الدينية، ترافق جثامين الموتى، وتحديدًا مومياوات أثرياء الحضارة الفرعونية وحكامها، عُرفت بـ«نصوص الأهرام»، تلك التي باتت قطعة أساسية لا تفارق المقابر.. في أول الأمر كانت النصوص مُجرد نقوش على الجدران، وبمرور الوقت، اتجه الكهنة نحو تسجيلها على أوراق وحفظها بالكتب، زمن الأسرة السادسة.

بداية من الدولة الوسطى، تلاشت الكتابات الورقيّة تلك، وظهرت مرحلة جديدة من النقوش على السطوح الداخلية للتوابيت، التي كانت تصنّع من الأخشاب أو الأحجار، وتحوّلت تسميتها إلى «نصوص التوابيت»، ومرة ثانية عادت الكتابة زاحفة من القشرة الخارجية للتوابيت إلى جدران المعابد، بحلول الدولة المصرية الحديثة.

ترجع أهمية النصوص، وهي رسائل يخصها الكهنة لكل فرعون على حِده -ليست عبارات مُتكررة أو محفوظة- إلى تلاوة رجال الدين للعبارات الرفيعة، الواقية للأموات بعوالمهم الثانية، خاصة عند تقديم القرابين للمتوفين أو تجهيز أجسادهم للدفن، إذ صدقوا قدرتها على حماية أرواحهم من الشرور والمخاطر، بالعالم الآخر.

ومنذ أيام، تم اكتشاف أقدم نسخ هذه النصوص- حتى الآن- على يد مُنقبين وعلماء أثار بلجيكيين، تحت إشراف هاركو ويليامز، مدير البعثة البلجيكية في مصر، التابعة لجامعة لوفان ومقرها إقليم الفلاندرز البلجيكي، وذلك فقًا لـ «Campuskrant»، المجلة الشهرية للجامعة البلجيكية، ونقلت عنها بالإنجليزية، صحيفة «بروكسل تايمز»، البلجيكية، دون نشر صور الاكتشاف.

الاكتشاف عبارة عن فصول من كتاب عُرف باسم «الطريقين أو الممرّين»، والذي يصف طريقين تتوسطهما بحيرة النار، ويشمل الممرين تحديات، مثل: الحوائط المُرتفعة وكرات من النيران تقذف خلال الرحلة.

لكن إذا استطاع المتوفي اجتياز التحديات والصعوبات بل والآهات، عابرًا أحد الطريقين، فإنه سيخلد في «الروستاو»، أي جنة الإله أوزيريس، إله البعث والحساب، ورئيس محكمة الموتى عند المصريين القدماء، حسب تصريحات الباحث في علوم المصريات، فرنسيس آمين، لـ«المصري اليوم».

يرجع زمن الكتاب، إلى القرن الـ2040 قبل الميلاد، والذي تم العثورعلى الفصول المصرية القديمة، داخل تابوت سيدة تدعى عنخت، أي «التي لها الحياة.. الحية»، في أحد مقابر قرية دير البرشا، على بعد 40 كيلومترًا من محافظة المنيا، وتعد الرسومات التوضيحية الأسطورية بالكتاب، أول وصف مرسوم للعالم الآخر.

ويستكمل «آمين»، عباراته حول الاكتشاف: «النصوص تشمل كتابات بقدر يفوق استعمالهم للرسومات».

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يصف «آمين»، سيدة المقبرة بالمنيا، بأنها «ليست من الملكات الفرعونيات ولا عامة الشعب.. لكن من السيدات رفيعات الشأن والطبقة الاجتماعية»، لافتًا إلى تكلفة النصوص الباهظة، وحاجتها للخامات والجهد، وهو ما دفعّ إلى تخصيصها للملوك والارستقراطيين، بل وتحتاج للإشراف الديني فتخضع لرقابة الكاهن الفرعوني، إذ يفحص رجل الدين عبارات النصوص بدقة، فلا يمكن العبث بمحتوى الكتب أو تبديل مناصبهم وأسمائهم.

وعن البعثة البلجيكية، أوضح الباحث أنهم علماء أكبر مدارس التنقيب الأثري، لكن ربما لا تتناثر الكثير من المعلومات حول اكتشفاتهم، لأنهم لا يميلون إلى الإعلام والشهرة، واصفًا إياهم: «أنهم علماء حقيقيين». أما مدرستهم تلك، لفت إلى أن الملكة إليزابيث، ملكة بلجيكا وزوجة الملك ألبرت الأول، والتي درست علم المصريات، هي من أسستها.

وشاركت الملكة، حسب «آمين»، بذاتها في الإشراف على رحلات أثرية للتنقيب عن الآثار في مصر، وكانت وراء إطلاق قسم المصريات في متحف الفن والتاريخ، في مدينة بروكسل البلجيكية، بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي حوالي 1861 تصل أعداد القطع حاليًا بالمتحف إلى 11 ألف قطعة أثرية.

كما ذكر «آمين» أن عالم الآثار الإنجليزي، هوارد كارتر، مكتشف مقبرة الملك الفرعوني، توت عنخ آمون، عام 1922، أهدى قلادة عثر عليها بالمقبرة، بعد عام من الاكتشاف، إلى الملكة إليزابيث، والتي وضعتها داخل المتحف ولا تزال إلى الآن.

وأوضح الباحث أن اكتشافات البلجيكيين للآثار كثيفة، فهم مُكتشفي مدينة الكاب الأثرية، الواقعة على مسافة 83 كيلومترًا جنوب الأقصر، وتتبع مركز إدفو بمحافظة أسوان، ذلك في عام 1937.

مجلة بلجيكية تتحدث عن الاكتشاف الأثري في مصر

وبعد أن كانت مدينة يرمقها العابرين بالقطار من السائحين، دون بيان تاريخها الأثري بوضوح، فتبدو بأسوارها الضخمة تخفي أزمنة من التاريخ، أصبحت مدينة معلومة التفاصيل التاريخية، بفعل تنقيب البعثة، وعثورهم على حفائر أثرية. بالإضافة إلى اكتشافاتهم بمقابر النبلاء بالأقصر.

وبسؤاله عن وجهة الآثار المُكتشفة، سواء فصول الكتاب الحالي أم القطع السابقة، قال: «ترافق البعثة البلجيكية بعثة مصرية، لكن تؤدي دور المشارك فقط، ويمنع حصول أي بعثة أجنبية على الآثار المُكتشفة، منذ إطلاق وزير الآثار الأسبق فاروق حسني، قانون حماية الآثار، عام 2010، والذي يقف أمام نظام حصول المستكشفين على نصف الآثار، الذي يعثرون عليها بالأراضي المصرية».

وأختتم «آمين» كلماته: «يتم وضع الآثار في مخازن المنطقة أو المحافظة، وتشمل الآثار التي عُثر عليها حديثًا، حيث تفحص وتنقل لمعامل الترميم إذا احتاجت، والقطع السليمة، تُنقل إلى المتاحف وتُعرض».

يذكر أن الملك البلجيكي فيليب وزوجته ماتيلدا، وأطفالهما الأربعة، سافروا إلى مصر، خاصة الأقصر ومنطقة الأهرامات، يناير الماضي، لخوض جولة سياحية ومشاهدة الآثار المصرية القديمة، تأثرًا وإيمانًا بقيمتها التاريخية. فهو حمل عن جدته، الملكة إليزابيث، حُبها وشغفها بالحضارة الفرعونية. وقال الباحث الأثري: «تقابلت من قبل مع الملك فيليب حينما كان أميرًا (تولي المنصب في 2013) وكنّا نتحدّث عن جدته الملكة إليزابيث، وهي شخصية عظيمة».

زيارة ملك وملكة بلجيكا للأهرامات - صورة أرشيفية

زيارة ملك وملكة بلجيكا للأهرامات - صورة أرشيفية

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