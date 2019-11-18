شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 500 جنيه مقابل اعتماد الشهادات الدولية.. و3 آلاف جنيه لفحص كل كتاب لغات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الإثنين، بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2019، بشأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية.

ونص القرار على أن تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، الشهادات الصادرة للطلاب من المدارس الدولية، وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة، مرفقًا بها التسلسل الدراسي لكل طالب، معتمدًا من الإدارة التعليمية.

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وأوضح القرار أن اعتماد شهادات طلاب المدارس الدولية يكون بمقابل 500 جنيه عن كل شهادة، وبالنسبة للكتب التي يتم تدريسها في المدارس الدولية، فيتم عرض نسخة من الكتب مختومة بخاتم المدرسة أو الشركة ومدعومة بقائمة بأسماء الكتب، موضحًا بها اسم الكتاب واسم الناشر وسنة الطبع والصف الدراسي، والرقم الكودي للكتاب، على أن يتم معادلة المحتوى العلمي للكتب المقدمة من طالب الترخيص بمعرفة المراحل التعليمية.

ويقوم مديرو عموم تنمية المواد الدراسية بقياس مدى معادلة المحتوى العلمي للكتب محل الفحص، بمناهج وزارة التربية والتعليم، في مدة زمنية أقصاها 5 سنوات.

ويتم توريد مبلغ 3000 جنيه عن كل كتاب يتم فحصه بشيك مقبول الدفع، ويسدد لصالح حساب فحص ومراجعة كتب اللغات عند الترخيص أو التجديد لمعادلة المنهج.