شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من أئمة وخطباء كردستان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتفقَّد الوفد وحداتِ المرصد التي تضم ثلاث عشرة وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، كما تعرَّف على آلية عمل الباحثين في تفكيك الأفكار والشبهات التي تدخل من خلالها الجماعات الإرهابية إلى عقول الشباب، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة لأحوال المسلمين فى أرجاء العالم.
من جانبهم أعرب أعضاء وفد الأئمة والخطباء الكردستاني عن تقديرهم للدور الذى يقوم به مرصد الأزهر فى مكافحة الأفكار المتطرفة، ومتابعة أحوال المسلمين حول العالم، مشيدين بجهود الأزهر الشريف فى تعزيز السلم المجتمعى، ونبذ العنف والإرهاب، انطلاقًا من منهجه الوسطى، وتفعيلًا لمبادئ وثيقة «الأخوة الإنسانية» التى وقعها الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان فى فبراير الماضى.
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