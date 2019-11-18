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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسترد 26 مليون متر فى الموجة الـ 14 لاسترداد أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة لن تفرط في شبر واحد من الأراضى المتعدى عليها مشيراً إلى أن محافظة القاهرة قامت منذ بداية الموجة 14، حتى الآن باسترداد 23 حالة 6 حالات تخص جهات الولاية بإجمالى مساحة 33153 م2 ( حالة تابعة لوزارة الاثار-4حالات تحت ولاية وزارة الآثار - وحالة واحدة ولاية الإصلاح زراعى) و17حالة تخص محافظة القاهرة بمساحة 26.6 مليون م2 بمايعادل 6349.5 فدان وتشمل قرارات إزالة من المحافظة بالإضافة إلى الحالات ذات المساحات الكبيرة التى لم تلتزم بالمهلة الأخيرة الخاصة بتقنين الأوضاع.
وشملت عمليات الإزالة رفع التعديات عن أراضى بمساحة تقارب 25 مليون م2 ومليون ونصف م2 بالبساتين و30 ألف م2 بالسلام أول.
و5500م2 بالمعادى بالاضافة إلى مساحات أخرى بأحياء عين شمس والوايلى وغرب مدينة نصر وطرة وحدائق القبة والمطرية.
استرداد أراضى الدولة بالقاهرة
استرداد أراضى الدولة بالقاهرة
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