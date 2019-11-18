شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوميوس يضع شروطًا لاختيار الكهنة أبرزها السلامة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، والخمس مدن الغربية شروطا لاختيار الكهنة المرشحين للخدمة قائلًا: ينبغي أن يتمتع الكاهن بحياة التوبة وأن يكون مواظبا على وسائط النعمة (الصلاة - الصوم - الكتاب المقدس... إلخ).

وأضاف: لكي نختار الأب الكاهن يجب أن نركز على بعض النقاط الهامة فى حياة المرشح للكهنوت وهى

أولاً: معرفة تفاصيل حياة المرشح للكهنوت

أ- أسرته وبيئته

1- يجب أن يشهد له من كل الذين حوله.

2- يتميز بالبساطة في كل شيء... مأكله... ملبسه.

3- يدبر بيته حسنًا لأنه إن كان لا يعرف كيف يدبر بيته، فكيف يدبر كنيسة الله.

4- له أولاد في الخضوع بكل وقار... يكون الأبناء لهم صلة جيدة بالرب ويعطون صورة طيبة عن عناية الكاهن بأسرته التي تعتبر مثالاً لعناية الكاهن بشعبه.

5- موافقة الزوجة والأبناء وراحتهم.

أما بالنسبة لدراسات الكاهن فقال الانبا باخوميوس:

1- ناجحًا في عمله قبل الرسامة... على علاقة طيبة برؤساءه ومرؤسيه.

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2- مستنيرًا وعلى قدر من الثقافة، وصاحب رؤية.

3- صالح للتعليم ليشبع شعبه من التعليم الصحيح.

4- له روح القيادة.

5- يعيش حياة الخدمة المتضعة...

يتحلى بروح الخدمة وله حضور واضح وسط مخدوميه.

لديه روح البذل والصبر والمرونة والتواضع والعطاء، ولديه القدرة على التحلى بروح الأبوة.

يتسم بالقدرة على العمل الجماعي والحرص على وحدانية القلب بالكنيسة.

6- ولديه عمق الحياة الأرثوذكسية، ويحيا عمق الليتورجية والشركة والخدمة والشهادة ويكون محبًا للمذبح والتسبيح.

7- ينبغي أن لا يكون محبًا للمال ولا محبًا للنصيب الكبير ولا طامعًا في الربح القبيح، وبالأكثر يكون زاهدًا بعيدًا عن الرفاهية.

ج- صحته الجسدية والنفسية

الصحة الجسدية والنفسية والسلوك الاجتماعي...

1- أن يكون صحيح جسديًا حتى يستطيع أن يقوم بالخدمة في بذل وجهد.

2- أن يكون ناضج نفسيًا.