شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العالم المصرى هشام العسكرى يلقى محاضرة حول الموارد المائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى العالم المصرى الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد علماء مصر تستطيع، محاضرة علمية حول الموارد المائية فى مصر والتحديات التى تواجهها.

جاء ذلك المؤتمر والحفل السنوى للجمعية المصرية الأمريكية، بحضور القنصل العام المصرى أحمد شاهين، قنصل مصر فى لوس أنجلوس، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية هناك.

وقال العالم المصرى الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض بالولايات المتحدة الأمريكية، إن المحاضرة تناولت عرض حول الموارد المائية فى مصر والتحديات والفرص فى ظل التغيرات المناخية والتحديات الداخلية والخارجية من النمو السكانى والمشاريع القائمة بدول الجوار.

كما استعرض العسكرى، عمل الأقمار الصناعية وعلوم البيانات فى مناقشة آخر التطورات والأبحاث حول الموارد المائية فى مصر، وهو ما لاقى إقبال كبير من أبناء الحالية ونقاشات عديدة.