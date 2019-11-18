10 معلومات عن الكيميائى فالتر نيرنست مخترع اللمبة بالشعيرة المعدنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى رحيل عالم الكيمياء والفيزياء الألمانى فالتر هيرمان نيرنست الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء، ومخترع اللمبة الكهربائية بالشعيرة المعدنية. الخليج 365 يقدم 10 معلومات عن نيرنست فى ذكرى وفاته كما يلى: الخليج 365 يقدم 10 معلومات عن نيرنست فى ذكرى وفاته كما يلى: 1 - ولد فالتر هيرمان نيرنست فى 25 يونيو 1864. 2 - درس فالتر نيرنست الفيزياء والرياضيات فى جامعات زيورخ وبرلين وجراتس 3 - عمل استاذا للفيزياء فى جامعة برلين بألمانيا. 4 - أسس نيرنست معهد الفزياء والكيمياء الكهربية فى جوتينجن. Advertisements 5 - اخترع نيرنست فى سنة 1898 اللمبة الكهربائية بالشعيرة المعدنية لتحل محل الشعيرة الكربونية. 6 - حصل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1920 لإنجازاته العلمية فى علم التحريك الحرارى وسلوك المواد فى درجات الحرارة القريبة من الصفر المطلق. 7 - كما حصل نيرنست على وسام فرانكلين سنة 1928. 8 - اشتهر فالتر نيرنست بمعادلته المسماة باسمه (معادلة نرنست) الخاصة بالبطاريات. 9 - أوقف أبحاثه سنة 1933 وكان عندها أستاذًا للفيزياء فى جامعة برلين. 10- توفى فالتر نيرنست فى 18 نوفمبر عام 1941.

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