شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: ألغينا إجازات قيادات المحليات استعدادا لمواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، كافة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمجابهة أزمة السيول وسقوط الأمطار خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمة شعراوى، فى اجتماع بمقر مجلس النواب برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة سقوط الأمطار خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار شعراوى، إلى أن الوزارة أصدرت كتاب دوري للمحافظات بتاريخ 17 سبتمبر الماضى، بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، لافتاً إلى أنه تم أيضاً في 22 سبتمبر، إصدار كتاب دورى آخر المحافطات بشأن تأكيد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، بالاضافة إلى فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الموقف والتنسيق ورفع استعداد أطقم مواجهة السيول.

وأضاف شعراوى أنه وجه كافة المحافظات بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الإنارة بالشوارع وفحصها والتأكد من سلامتها وموافاة الوزارة بتقرير أسبوعى حتى لا تتكرر ظاهرة الصعق الكهربائى أثناء هطول الأمطار، مؤكدا على أنه تم التنسيق بين مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد شعراوى أنه تم تشكيل لجان مرور من الوزارة من قطاعات إدارة الأزمات والتخطيط لمتابعة إجراءات المحافظات لمواجهة السيول والأمطار حيث تم المرور علي محافظات الاسكندرية وقنا والبحرية ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية وسوهاج والغربية والمنيا والدقهلية وجار خلال الفترة المقبلة استكمال المرور على باقى المحافظات.

وشدد شعراوى فى التقرير الذى عرضه أمام الجلسة أنه تم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد والعاملين على المعدات مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة.

كما عرض شعراوى للتنسيق الذى تم بين الوزارة ووزارت الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والري والموارد المائية بشأن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ودفع أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين ومهمات معسكرات الإيواء والمرور عليها والتأكد من صلاحيتها والتأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف فى المحافظات الأكثر عرضه للأمطار والمرور علي محطات الصرف مع التأكد من تواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف، وتم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات لاتخاذ الاستعدادات اللازمة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف.

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كما تم القيام بحملات توعية للمواطنين لمجابهة أخطار السيول والأمطار الغزيرة وتأجيل الدراسة فى عدد من المحافطات حرصاً علي سلامة وأمن الطلاب بالمدارس بمحافظات الغربية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأشار شعراوى إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة قامت بالتواصل مع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة فى الأنفاق والشوارع الرئيسية بالأحياء التى تسببت فى إعاقة حركة المرور وسير المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية ( إدارة المرور ) لغلق الطرق الرئيسية والشوارع والميادين التي تعرضت للأمطار أو السيول وتحديد الطرق والمحاور البديلة، كما تم مراجعة خطة توزيع المعدات على مستوى المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات والمناورة بالمعدات من محافظات الجوار التى لم تتعرض للأمطار.