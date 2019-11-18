شكرا لقرائتكم خبر عن "أميرة" درست حاسبات ومعلومات لكن فتحت باب رزقها بإبرة كروشيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حين وقعت "أميرة إسماعيل" في حب خيوط الكروشيه الملونة فى المرحلة الإعدادية ربما لم تتخيل أبدًا أن ينتقل من خانة "الهوايات" والطريقة المسلية لتمضية الوقت ليصبح مجالاً للعمل خاصة أن موضته وقتها كادت تندثر. وربما لم تتخيل ذلك أيضًا وهى منهمكة لسنوات فى دراسة الحاسبات والمعلومات التى لم تجعلها أبدًا تنسى هوايتها القديمة التى تحولت لعمل.

من خلال الإنترنت طورت "أميرة" نفسها فى مجال الكروشيه وتحكى لـ"الخليج 365" عن الهواية التى عشقتها وتحولت إلى مهنتها فتقول " أنا بحب شغل الكروشيه من وأنا طالبة فى إعدادى، ولما كبرت بدأت أطورمن شغلى عن طريق تعلم طرق مختلفة وجديدة من خلال البحث فى مواقع الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات المختلفة، وبصنع منه معظم الأشكال من شنط لشرابات لإكسسوارات وأيس كاب، وملابس، وأحذية، وغيرها من الأشكال".

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أميرة إسماعيل

وأضافت :"الكروشيه يعتبر فن راقى للأسف بدأ يندثر، لكن مواقع السوشيال ميديا، بدأت تعيد الاهتمام به وبتطويره"، وأشارت إلى إنها حاصلة على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، ولم تعمل بشهادتها وقررت تعلم فن الكورشيه ليتحول من هواية إلى مهنة.



أيس كاب

وعن الإكسسوارات، قالت أميرة:" أتعلمت صناعة الإكسسوارات المختلفة من حلقان وعقود وأسورة من الكورشيه، لكن كل شغل وبياخد وقت، يعنى الحاجات الصغيرة بتاخد وقت قليل منى، بعكس إسكارفات والشالات، ممكن أقعد أشتغل فيه من يومين لأربعة أيام، وشغلى كله بيكون حسب ذوق الزبون أو من أفكارى ".



اكسسوارات

وعن أحلام أميرة فى المستقبل، قالت :"نفسى أجدد من شغلى أكثر، ونفسى أفتح جاليرى، أعرض فيه شغلى كله".