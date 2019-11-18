شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تتعاقد على 9 طائرات جديدة بمعرض دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الـ 21 في تحالف ستار العالمي، عن إبرامها لصفقتين مع شركة آيركاب الأمريكية لتأجير الطائرات يتضمنا انضمام طائرتين من طراز B787-9 Dreamliner، بالإضافة إلى تحويل 7 طائرات من إجمالي 15 طائرة من طراز A320neo، والتي تم التعاقد عليهم سابقاً خلال فاعليات المعرض عام 2017، إلى A321neoوالمقرر انضمامهم قريباً إلى أسطول مصر للطيران وذلك بنظام الإيجار التشغيلي، تم الإعلان عن هذا التعاون الجديد، خلال فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019.

وقع الاتفاقية كل من، الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأنجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيركاب»، بحضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وفيليب اسكرادجز، الرئيس التجاري للشركة.

وفي هذا السياق، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن بالغ تقديره لشركة آيركاب لدعمها لمصر للطيران في تنفيذها لإستراتيجيتها الطموحة ورؤيتها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي من مختلف الطرازات.

وقال عادل"يسعدني تواجدي اليوم في معرض دبي الدولي للطيران ليس فقط للإعلان عن صفقاتنا الجديد بل وتعزيز أواصر التعاون المستمر مع شركة آيركاب شريكنا الاستراتيجي في تطوير أسطول شركتنا العريقة."

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وأضاف: "نسعى جاهدين لتقديم كل ما هو أفضل من خدمات تلبي متطلبات ورغبات عملائنا حول العالم من خلال ضم طرازات جديدة متطورة تتمتع بقدر كبير من الإمكانات والرفاهية لراحتهم وتقديم تجربة سفر جديدة تلبي تطلعاتهم في كل رحلة يسافرونها على متن مصر للطيران."

من جانبه أعرب انجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيركاب» عن سعادته بهذا التعاون قائلا: "يسعدنا أن نساهم في تطوير خدمات شركة عريقة كمصر للطيران من خلال مساهمتنا في خطة تطوير أسطولها الجوي، كما أود أن أوجه الشكر لمصر للطيران على ثقتهم في آيركاب، ونعدهم أننا سنعمل جميعاً جاهدين مع شركائنا في هذه الصفقات – شركة بوينج، شركة أيرباص – على تحقيق خطة مصر للطيران المستقبلية لتطوير أسطولها وتقديم كل ما هو أفضل لعملائها."