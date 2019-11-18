شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الكيماويات: 85 شركة تعمل بصناعة الورق تمثل 30 ألف أسرة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكميائى عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن العمل النقابى هدفه الحفاظ على مصلحة العمل، مشيرا إلى أن ما ينتج فى مصر أقل من احتياجاتنا فى الورق، و القطاع يعاني من مشاكل عديدة.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، أن المشاكل التى تواجه صناعة الورق، يأتى على رأسها قلة المواد الخام، فضلا عن أن عدد الشركات التى تعمل فى السوق المصرى تقريبا 85 شركة، تمثل 30 ألف أسرة، لذلك لابد أن نتكاتف لحماية تلك الصناعة.

ومن جانبه، قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، أن الاستيراد في صناعة الورق يمثل أكثر من 75%، قائلا: "لن يحمى أى صناعة فى مصر إلا أن تكون صناعة مصرية".

وقال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إننا نسعى للمحافظة على المنتج الوطني، ونحافظ على الانتاج، وأن العمال عضو أصيل في الصناعة، قائلا: "التنظيم النقابي فى مصر اليوم هو من نظم المؤتمر للحفاظ على الصناعة".

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فيما قال شريف الجبلي، رئيس غرفة الكيماويات، أن صناعة الورق تواجه عجز بين الاستيراد والإنتاج، ومع ذلك الجزء المصنع فى مصر يعاني من مشاكل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى تعقده النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائى عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، حول المشاكل التى تتعرض لها صناعة الورق والكرتون فى مصر، وذلك باتحاد عمال مصر.

ويبحث مؤتمر صناعة انتاج الورق المشكلات التى تواجه هذه الصناعة الاستراتيجية ووضع الحلول العملية لها بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب العمل وإدارات الشركات للقطاعين العام والخاص والقابضة الكيماوية وبحضور عدد من الخبراء.

وكشفت النقابة العامة فى تقرير لها أن انتاج مصر من هذه المصانع يقدر بنحو 260 ألف طن سنويا وهو يغطى ثلث احتياجات السوق المحلى التى تعادل نحو 700 ألف طن فى السنة.