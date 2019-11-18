شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تتابع تنفيذ توصيات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، اجتماعًا مع ممثلى الوزارات المصرية المشاركة فى المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن النسخة الأولى، ضمن استعدادات الوزارة لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات فى يوليو المقبل.

وأوضح اللواء مازن فهمى، أن الاجتماع الدورى يأتى ليؤكد على أن المصريين بالخارج شركاء في صناعة القرار، وأن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، تؤكد حرصها الدائم على تنفيذ التوصيات التى نتجت عن المؤتمر، والمتابعة المستمرة والتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة التى شاركت فى المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، التى شهدت حضورًا كبيرًا من جانب المصريين بالخارج.

وتابع فهمي أن هناك تنسيق لعقد اجتماعات دورية، مؤكدًا أنه يجرى تنفيذ الكثير من التوصيات، والتنسيق بين الأطراف كافة للتغلب على المعوقات التى يلاقيها تنفيذ تلك التوصيات، موضحًا أن هناك تعاونا بين جميع الأطراف لتحقيق ما يخدم المصريين بالخارج، وتنفيذ مقترحاتهم، ووضع أفكار للمؤتمرات المقبلة.

بينما أضاف ممثل وزارة التعليم العالى، أن حصر الجامعات المعترف بها عالميا ليس سهلا، ولكن بالإمكان وضع قواعد لمعادلة الشهادات الخارجية، وكذلك الدول التى يقصدها المصريون بشكل كبير ووضع ضوابط واضحة، بجانب التواصل مع الباحثين المصريين بالخارح، وأن هناك مساعٍ لتوضيح الجامعات التى تخضع للمعادلة فى الوقت الحالى، ووضع ما يتناسب والقواعد المصرية.

وفى السياق ذاته، أوضح ممثل مصلحة الجوازات المصرية، أن هناك متابعات وتنسيق مع وزارة الخارجية، بشأن إصدار الجوازات سواء فى مصر أو فى البعثات، وفق الضوابط، وأنه ليس هناك تأخير فى إصدار الجوازات، ولكن ربما تصل الأوراق بعد خروج الحقيبة بوقت قصير، ما يستغرق وقتا أطول انتظارا لحقيبة تالية.

بينما أضاف ممثل مصلحة الجمارك حول الإعفاءات الجمركية المقدمة للمصريين بالخارج، أنه سيتم موافاة وزارة الهجرة بها لإعلام المصريين بالخارج، والاستفادة منها فى الفترة المقبلة.

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وتابع ممثل وزارة الثقافة أن هناك مقترحات للتعاون مع وزارة الهجرة، لتفعيل الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الثقافة للمصريين بالخارج، ومنها: ترجمة كتب مع المركز القومى للترجمة، وإتاحة مشاركة المصريين بالخارج في الترجمات، وإصدارات الهيئة العامة للكتاب، وكذا المشاركة بالمعهد العالى للموسيقى، وعقد ورش للموهوبين من أبناء الجيلين الثانى والثالث، وعروض الأوبرا واستقبال المصريين بالخارج أو مشاركة أصحاب المواهب.

في السياق ذاته، أوضحت ممثلة وزارة التربية والتعليم، أن هناك رؤية لاستقبال أبناء المصريين بالخارج بالمدارس المصرية، بعد ورود العديد من الشكاوى من المصريين بالخارج، موضحة أن التنسيق جارٍ مع وزارة الهجرة لتلقي شكاوى المصريين بالخارج والعمل على حلها.

بينما أوضح ممثل الشباب والرياضة، أن هناك تنسيقا مع وزارة الهجرة لإطلاق دوري بين أبناء الجاليات، والذي اقترح اللواء مازن فهمي تسميته «كأس الجاليات»، بمشاركة فرق من أبناء المصريين بالخارج لربطهم بالوطن، وتعميق التواصل بينهم، وبحث آليات تنفيذ هذه الفعاليات والبدء فيها، بحيث تشهد الجلسات المقبلة بحث آليات التنفيذ.

من جانبه، أوضح اللواء مازن فهمي أنه سيتم مناقشة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات، وكيفية استفادة المصريين بالخارج من القانون.

بينما أوضح ممثل وزارة السياحة أن هناك الكثير من العروض التي يتم توفيرها على مدار العام، مضيفًا أن هذه العروض سيتم نشرها للمصريين بالخارج، والتعريف بها عبر المنصات المختلفة؛ لجذب المصريين بالخارج والترويج للسياحة المصرية في الدول التي يقيمون بها وبين الجاليات، بجانب مناقشة تفاصيل العروض التي يقدمها "مصر للطيران"، على مدار العام ليستفيد منها المصريون بالخارج.

فيما أضاف ممثل وزارة التعليم العالي أن هناك خططا واضحة لعمل قاعدة بيانات بالجامعات المعترف بها في الدول التي تجذب المصريين بالخارج ويتمركزون فيها، فضلًا عن إيجاد آلية لربط الشباب المصري في الخارج بمنظومة البحث العلمي.

وفي الختام، أوضح اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، أن الوزارة كل الحرص على التنسيق مع الجهات المعنية، كلّ فيما يخصه، وأن الاجتماع سيكون شهريا للوقوف على ما تمّ تحقيقه من نتائج وتنفيذ باقي التوصيات، إلى أن تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.